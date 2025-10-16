Neues Freizeitspektakel in Halle 22 Euro für 15 Minuten: Lohnt sich das BattleKart-Erlebnis in Halle?
Mario-Kart-Feeling in echt: In der Berliner Straße eröffnet die erste BattleKart-Standort Ostdeutschlands . Unsere Reporterin ist selbst gefahren. Ist der Hype berechtigt?
16.10.2025, 12:00
Halle (Saale)/MZ - Schon beim Betreten der neuen Arena im Osten Halles ist klar, dass hier mehr passiert als normales Kartfahren. Es ist dunkel, auf dem Boden leuchten Muster und Pfeile, an den Wänden laufen Projektionen, die an Konsolenwelten erinnern.