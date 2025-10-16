Die 42-Jährige sitzt seit 2024 im Gemeinderat von Petersberg – jetzt will sie an die Spitze der Gemeinde. Welche Ziele sie verfolgt, verrät ihr Wahlprogramm.

AfD-Kandidatin Kerstin Lehmann setzt bei Bürgermeisterwahl auf starke Zukunft - was sie plant

Landwirtin Kerstin Lehmann tritt als AfD-Kandidatin für die Bürgermeisterwahl in Petersberg an. Ihre Leidenschaft zu Pferden hat sie schon von Kindheitstagen an.

Petersberg/Teicha/MZ. - 2024 ist Kerstin Lehmann erstmalig zur Gemeinderatswahl in Petersberg angetreten. Als AfD-Kandidatin bekam sie einen der Sitze und agiert seitdem als Fraktionsvorsitzende. Nun will sie den nächsten Schritt wagen und kandidiert als Bürgermeisterin. Doch als Journalistin mit der 42-Jährigen zu sprechen, ist nicht einfach.