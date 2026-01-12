Die MZ gibt einen Überblick über die laufenden und geplanten Bauprojekte in der Lutherstadt Eisleben und ihren Ortsteilen. Was dabei das größte Projekt ist und in welche Vorhaben Fördermittel sogar in Millionenhöhe fließen.

Grabenschule, Straßen, Stadtpark - wie ist der Stand bei den Eisleber Bauprojekten?

Die Bauarbeiten am künftigen Bürgerrathaus in der alten Grabenschule laufen planmäßig.

Eisleben/MZ - Wie ist der Stand bei den laufenden Bauprojekten und was plant die Lutherstadt Eisleben in diesem und den nächsten Jahren? Darüber hat die MZ mit Sven Kassik gesprochen, Fachbereichsleiter Kommunalentwicklung/Bau in der Stadtverwaltung.