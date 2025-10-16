Hallenser Filmemacher dreht für Sky 23-Jähriger aus Halle arbeitet an Erfolgsserien wie „Diese Ochsenknechts“

Georg Schuster dreht für Sky, reist zu Sets in Italien und Marokko, läuft mit Stars wie Evelyn Burdecki durch die Toskana und findet Ruhe in seiner Heimat Halle. Wie der junge Filmemacher es in die große TV-Welt geschafft hat.