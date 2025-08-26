weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Trotz Verkehrschaos in Halle: Stadt will Elisabethbrücke nicht öffnen

EIL
Cyberangriff auf Ameos: Kriminelle hatten Zugriff auf Patientendaten
Cyberangriff auf Ameos: Kriminelle hatten Zugriff auf Patientendaten

Wegen Verkehrschaos auf B80 Autofahrer fordern: Brücke in der Mansfelder Straße öffnen - wie die Stadt Halle reagiert

Auf der Magistrale/B80 werden Brücken erneuert. Die Verkehrsführung sorgt für enorme Behinderungen. Mitunter stehen Autofahrer eine Stunde im Stau.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 26.08.2025, 17:41
Nichts geht mehr: Rund um das Rennbahnkreuz staute sich der Verkehr am Montag weit zurück.
Nichts geht mehr: Rund um das Rennbahnkreuz staute sich der Verkehr am Montag weit zurück. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale). - Auch an Tag zwei der Brückengroßbaustelle auf der Magistrale/B80 in Halle hat die neue Verkehrsführung zu einem Stauchaos rund um das Rennbahnkreuz geführt. Mitunter standen Autofahrer eine Stunde im Stau, um den Baustellenbereich passieren zu können.