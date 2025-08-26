Auf der Magistrale/B80 werden Brücken erneuert. Die Verkehrsführung sorgt für enorme Behinderungen. Mitunter stehen Autofahrer eine Stunde im Stau.

Autofahrer fordern: Brücke in der Mansfelder Straße öffnen - wie die Stadt Halle reagiert

Nichts geht mehr: Rund um das Rennbahnkreuz staute sich der Verkehr am Montag weit zurück.

Halle (Saale). - Auch an Tag zwei der Brückengroßbaustelle auf der Magistrale/B80 in Halle hat die neue Verkehrsführung zu einem Stauchaos rund um das Rennbahnkreuz geführt. Mitunter standen Autofahrer eine Stunde im Stau, um den Baustellenbereich passieren zu können.