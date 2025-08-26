EIL
Wegen Verkehrschaos auf B80 Autofahrer fordern: Brücke in der Mansfelder Straße öffnen - wie die Stadt Halle reagiert
Auf der Magistrale/B80 werden Brücken erneuert. Die Verkehrsführung sorgt für enorme Behinderungen. Mitunter stehen Autofahrer eine Stunde im Stau.
Aktualisiert: 26.08.2025, 17:41
Halle (Saale). - Auch an Tag zwei der Brückengroßbaustelle auf der Magistrale/B80 in Halle hat die neue Verkehrsführung zu einem Stauchaos rund um das Rennbahnkreuz geführt. Mitunter standen Autofahrer eine Stunde im Stau, um den Baustellenbereich passieren zu können.