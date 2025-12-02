Penny eröffnet seinen neuen Markt in Wittenberg am 11. Dezember. Der Discounter bestätigt den Termin und nennt Details zum Konzept und zur Zukunft des alten Standorts. Welche Rabattaktionen zur Eröffnung geplant sind.

Penny-Neubau: Die wichtigsten Änderungen, die Wittenberger jetzt wissen müssen

Der Penny-Markt an der Dessauer Straße soll planmäßig eröffnen.

Wittenberg/MZ. - Der Neubau des Penny-Marktes an der Dessauer Straße 276 in Wittenberg soll wie geplant am 11. Dezember eröffnen. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage der MZ. Der Markt werde derzeit mit Ware bestückt, „um den Betrieb pünktlich aufnehmen“ zu können, heißt es.