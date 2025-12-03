In Nedlitz nördlich von Roßlau ist es am Dienstag, 2. Dezember, kurz vor 15 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen.

BMW kommt von gerader Straße ab - 71-Jähriger wird bei Unfall eingeklemmt und schwer verletzt

Nedlitz/Dessau/MZ. - In Nedlitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist es am Dienstag, 2. Dezember, kurz vor 15 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen.

Nach gaben der Polizei hatte ein 71-jähriger BMW-Fahrer die Lindenallee in Nedlitz in Richtung Deetz befahren und war dann auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort kollidierte das Auto mit einem Baum, kippte um und kam auf der rechten Fahrzeugseite auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt, war eingeklemmt und musste durch Ersthelfer geborgen werden. Mit einem Rettungswagen wurde der 71-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach Angaben der Polizei entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro.