Im Bildungsausschuss kochte der Streit um die Fusion der zwei Schulen hoch. Die Stadtverwaltung hält sie schlicht für notwendig. Schul- und Elternvertreter dagegen befürchten schlechtere Bildungsbedingungen.

Im Bildungsausschuss am Dienstagabend wurden auch Protestschilder gegen die geplante Schulfusion gezeigt.

Halle (Saale)/MZ. - Mehr als 1.200 Unterschriften hatte die Petition gegen die von der Stadt geplante Fusion zweier Gesamtschulen - der KGS Hutten mit der IGS Am Steintor - bis Dienstagnachmittag bereits gesammelt. Einige Eltern machten im Bildungsauschuss, in dem es am Dienstagabend dann um das Vorhaben ging, noch mit Protestschildern deutlich, dass sie damit nicht einverstanden sind. „Rettet unsere Schulen“, stand auf einem der Schilder. „Stoppt Fusion!“, war auf anderen zu lesen. Im Ausschusses wurde schließlich hitzig diskutiert.