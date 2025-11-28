Die Stadt Halle plant die Zusammenlegung von zwei Gesamtschulen. Eltern beider Schulen halten das für keine gute Idee und haben deshalb eine Petition gestartet.

Wird aus zwei Gesamtschulen bald eine? Eltern wollen Fusion der IGS Am Steintor mit KGS Hutten verhindern

Die KGS Hutten soll nach Plänen der Stadt zu einem Teilstandort der IGS Am Steintor werden.

Halle (Saale)/MZ. - Mehr als drei Kilometer sind die IGS Am Steintor und die KGS Hutten in der Roßbachstraße voneinander entfernt. Fußläufig braucht es eine Dreiviertelstunde. Die beiden Gesamtschulen liegen also nicht gerade in direkter Nachbarschaft. Doch die Entfernung ist noch das geringste Problem bei der geplanten Fusion der beiden Schulen.