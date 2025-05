Halle (Saale)/MZ. - In der halleschen Schullandschaft kündigt sich eine umfassende Veränderung an. Neue Kooperationen, Umzüge und sogar eine Fusion sind geplant. Schon in wenigen Jahren soll in Halle eine der größten Schulen in ganz Sachsen-Anhalt stehen. Was genau passieren soll und was hinter den Plänen steckt.

