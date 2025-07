Die Berufsfeuerwehr Halle musste in der Nacht zum Dienstag zu einem Pkw Brand in die Trothaer Straße ausrücken.

Auto in der Trothaer Straße in Halle vollständig ausgebrannt

Halle (Saale)/MZ/mv - In der Nacht zum Dienstag kam es in der Trothaer Straße in Halle zu einem Fahrzeugbrand.

Gegen 1:40 Uhr meldeten Anwohner den Brand eines Pkw auf einem Parkplatz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen bereits in Vollbrand. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Berufsfeuerwehr Halle war vor Ort im Einsatz und konnte die Flammen schnell löschen, jedoch brannte das Auto vollständig aus. Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob es sich um einen technischen Defekt oder Brandstiftung handelt, wird nun geprüft.