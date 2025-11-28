Mit dem traditionellen Lichtereinkauf ist nun auch der Ascherslebener Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet. Die Händler haben sich einiges einfallen lassen, um die zahlreichen Besucher zu erfreuen.

Der Weihnachtsmann darf bei der Eröffnung des Ascherslebener Weihnachtsmarktes nicht fehlen.

Aschersleben/MZ/KB - Aschersleben läutet den Advent ein: Viele Einwohner und Gäste haben am Freitagabend beim traditionellen Lichtereinkauf der Kaufmannsgilde die Gelegenheit genutzt, auch nach dem sonst üblichen Ladenschluss durch die Geschäfte zu bummeln, die weihnachtliche Atmosphäre zu genießen, einzukaufen oder eine erste Runde über den Weihnachtsmarkt zu drehen.

Denn auch der hat nun seine Pforten geöffnet – genau wie der Wintermarkt am Bestehornhaus. Die Händler freuen sich auf regen Besuch bis zum 21. Dezember.

Die Turmbläser haben zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes die Besucher mit festlichen Klängen erfreut, der Weihnachtsmann kam auf dem Narrenschiff des ACC gefahren und der Lampionumzug führte traditionell unter Leitung der Stadtpfeifer durch die Innenstadt.

Die ist beim Lichtereinkauf so voll wie sonst nur selten, viele Händler haben sich etwas einfallen lassen, um ihre Kunden mit besonderen Aktionen zu erfreuen. Den Abschluss bildet ein großes Höhenfeuerwerk.