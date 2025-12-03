Handball-Oberligist Eiche Biederitz steht nach einem Einbruch in das Vereinsheim vor einem Scherbenhaufen. Der Dessau-Roßlauer HV will helfen.

Nach Einbruch ins Vereinsheim - Dessau-Roßlauer HV bestreitet ein Benefizspiel in Biederitz

Dessau-Roßlau/MZ. - „Gemeinsam für den SV Eiche 05 Biederitz!“: Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV wird Mitte Januar ein Benefizspiel in der Gemeinde bei Magdeburg bestreiten.

Unbekannte Täter waren in dieser Woche in das Vereinsbüro des Vereins eingebrochen und hatten dort für einen Schaden in fünfstelliger Höhe gesorgt.

Das Spiel findet am Mittwoch, 14. Januar, 19.30 Uhr in der Ehlehalle statt. Tickets sind direkt über den SV Eiche 05 Biederitz erhältlich – im Vorverkauf für 10 EUR sowie für 15 EUR an der Abendkasse.

In Biederitz gibt es derzeit eine Einbruchsserie. Betroffen waren zunächst Privathäuser und der gewerbliche Handel, zuletzt hatte es zwei Sportvereine aus der Region erwischt, erst den SV Union Heyrothsberge und nun den SV Eiche 05 aus Biederitz.

Der Einbruch dort erfolgte bereits am 19. November. Dabei war die Tür des Vereinsbüros an der Ehlehalle aufgebrochen worden. Der Schaden ist immens. „Es geht um eine sehr große Summe, die uns natürlich dramatisch ins Mark trifft", zitiert der Verein den Biederitzer Abteilungsleiter Klaus- Dieter Wolf.

Die Männer von Eiche Biederitz spielen in der Oberliga Sachsen-Anhalt in einer Staffel mit der SG Kühnau. Aktuell sind sie dort Tabellensechster.