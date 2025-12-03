Die Awo in Bitterfeld würdigt Sabine Ameling mit einer intensiven Woche voller Gesten, Ansprachen und Rückblicke auf ein außergewöhnlich langes und soziales Wirken.

Awo verliert ein Gesicht – und startet neu durch

Oberbürgermeister Armin Schenk würdigt während der Verabschiedung von Sabine Ameling das jahrzehntelange Wirken der Geschäftsführerin.

Bitterfeld/MZ. - Bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bitterfeld endete ein Berufsleben, das den Verband über drei Jahrzehnte geprägt hat. Sabine Ameling, seit den neunziger Jahren in unterschiedlichen Verantwortungsbereichen tätig und später Geschäftsführerin, verabschiedete sich in den Ruhestand.