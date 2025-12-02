Zukunftspläne für Einkaufscenter Wird aus dem Dessau-Center das „DE/CEntral“? Eigentümer präsentieren eine spektakuläre Studie
Das Management des zu großen Teilen leerstehenden Dessau-Centers hat in einer Machbarkeitsstudie erste Zukunftspläne für das Einkaufszentrum entworfen. Die sind grün und nachhaltig. Was an der Museumskreuzung geplant ist.
Aktualisiert: 03.12.2025, 11:06
Dessau/MZ. - Seit Wochen wird in der Dessau-Roßlauer Stadtpolitik und in der Bevölkerung über die Zukunft des kriselnden Dessau-Centers diskutiert. Im Fokus: Ein Umbau mit weniger Handelsflächen und einer größeren Nutzung durch die Stadt. Nach ersten Gesprächen zwischen dem Eigentümervertreter und Stadtratsfraktionen hat das Management nun auch gegenüber der MZ eine Machbarkeitsstudie vorgestellt.