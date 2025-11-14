Der Leerstand im Dessau-Center ist inzwischen so groß, dass hinter den Kulissen über eine Umnutzung nachgedacht wird. Was aus dem Einkaufszentrum alles werden könnte.

Kühne Pläne für Umbau - Kränkelndes Dessau-Center könnte Schule und Kongresssaal werden

Man hätte es ahnen können: Zwei große Einkaufszentren sind für eine Stadt wie Dessau-Roßlau zu viel.

Dessau/MZ. - Um ein Gefühl für den Zustand des Dessau-Centers zu bekommen, reicht schon ein Blick auf dessen Website. Und der lässt Böses erahnen. Unter „Aktuelles“ wird informiert, dass von Oktober bis November 2022 die „18. Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt“ gilt. Doch neuartig waren in den vergangenen Jahren und Monaten höchstens die Meldungen über Geschäfte, die sich aus dem Center zurückgezogen haben.