Rewe und Rossmann in Jessen feierlich eröffnet. Das heißt: Mehr Platz, mehr Auswahl, mehr Service, höhere Einkaufsvielfalt an B 187. Mit diesen Konzepten starten die neuen Märkte.

Jessen bekommt zwei neue Märkte: Rewe und Rossmann eröffnen an der B187

Der Weihnachtsgrinch hatte sich auch nach Jessen verirrt und begrüßte am Dienstagnachmittag die Gäste am Eingang des Rewe-Marktes.

Jessen/MZ. - Am Eröffnungstag war es eine Herausforderung, einen Parkplatz vor den neuen Märkten Rewe und Rossmann an der B187 in Jessen zu finden. Die Besucher wurden von einem übergroßen, gut gelaunten Grinch begrüßt – ein echter Hingucker!