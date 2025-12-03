Neue Einkaufsmöglichkeiten in Jessen Jessen bekommt zwei neue Märkte: Rewe und Rossmann eröffnen an der B187
Rewe und Rossmann in Jessen feierlich eröffnet. Das heißt: Mehr Platz, mehr Auswahl, mehr Service, höhere Einkaufsvielfalt an B 187. Mit diesen Konzepten starten die neuen Märkte.
03.12.2025, 11:00
Jessen/MZ. - Am Eröffnungstag war es eine Herausforderung, einen Parkplatz vor den neuen Märkten Rewe und Rossmann an der B187 in Jessen zu finden. Die Besucher wurden von einem übergroßen, gut gelaunten Grinch begrüßt – ein echter Hingucker!