Allein auf der Bühne „Julius Cäsar überall“: Furioser Exkurs über einen Mord am Kaulenberg in Halle

Jonas Schütte spielt auf der Volksbühne Kaulenberg „Julius Cäsar überall“ – ein „politisches Theater nach William Shakespeare“. Schütte ist viele, denn er trägt den von Philipp Seibert inszenierten Abend als Solist in rasant wechselnden Rollen über die Bühne.