Allein auf der Bühne „Julius Cäsar überall“: Furioser Exkurs über einen Mord am Kaulenberg in Halle
Jonas Schütte spielt auf der Volksbühne Kaulenberg „Julius Cäsar überall“ – ein „politisches Theater nach William Shakespeare“. Schütte ist viele, denn er trägt den von Philipp Seibert inszenierten Abend als Solist in rasant wechselnden Rollen über die Bühne.
03.12.2025, 11:03
Halle (Saale)/MZ. - Das ist ein Hammer, was Jonas Schütte hier abliefert: Der Schauspieler und Chef der Volksbühne Kaulenberg in Halle spielt „Julius Cäsar überall“ – ein „politisches Theater nach William Shakespeare“.