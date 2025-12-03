weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Allein auf der Bühne: „Julius Cäsar überall“: Furioser Exkurs über einen Mord am Kaulenberg in Halle

Jonas Schütte spielt auf der Volksbühne Kaulenberg „Julius Cäsar überall“ – ein „politisches Theater nach William Shakespeare“. Schütte ist viele, denn er trägt den von Philipp Seibert inszenierten Abend als Solist in rasant wechselnden Rollen über die Bühne.

Von Andreas Montag 03.12.2025, 11:03
Jonas Schütte ist Julius Cäsar auf der Volksbühne Kaulenberg. (Foto: Hannah Matuschek)

Halle (Saale)/MZ. - Das ist ein Hammer, was Jonas Schütte hier abliefert: Der Schauspieler und Chef der Volksbühne Kaulenberg in Halle spielt „Julius Cäsar überall“ – ein „politisches Theater nach William Shakespeare“.