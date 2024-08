Der Schauspieler Jonas Schütte hat in Halle vor fünf Jahren sein eigenes Theater eröffnet: die Volksbühne Kaulenberg. Sie hat sich etabliert – längst über die Stadtgrenzen hinaus.

Freies Theater in Sachsen-Anhalt

Jonas Schütte macht Theater nach seinen Vorstellungen in der Volksbühne Kaulenberg in Halle.

Halle/MZ - Nach zwei mal zwei Jahren war es schon wieder vorbei. Jonas Schütte, 1983 geboren am Bodensee, Schauspiel in Berlin studiert, war 2009 ans Neue Theater in Halle gekommen, hatte dort unter den Intendanten Christoph Werner und Matthias Brenner gearbeitet – „meist kleinere Rollen“ –, und dann war Schluss mit dem Stadttheater.