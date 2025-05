Durch den Höhenflug der AfD steigt der Druck auf die Regierungspartei. Warum am Montag Bewegung in die Frage der Spitzenkandidatur kommen könnte.

Halle/MZ. - Wenn man wissen will, wie er tickt, dieser Reiner Erich Haseloff aus Wittenberg, dann fragt man am besten: seine Frau. „Das wäre kein entspannter Ruhestand für ihn geworden, wenn diese Wahl schief gegangen wäre mit einem Erstarken der AfD. Dann hätte ich mir selbst auch Vorwürfe gemacht“, hat Gabriele Haseloff nach der Landtagswahl 2021 der MZ in einem Interview gesagt. Wie damals steht Reiner Haseloff auch jetzt vor der Frage: Ruhestand – oder nochmal in den Wahlkampf ziehen, um einen AfD-Triumph zu verhindern?