Auf die Kürzung von Lehrer-Zuweisungen will der neue Bildungsminister Jan Riedel verzichten. Auch Ex-Ministerin Eva Feußner meldet sich zu Wort - was sie kritisiert.

"Wir wollen Sicherheit, Stabilität und Ruhe in die Kollegien bringen": Jan Riedel am Mittwoch bei seinem ersten öffentlichen Auftritt.

Magdeburg/MZ - Die Schulen in Sachsen-Anhalt bekommen ihre Lehrerstunden im nächsten Schuljahr nach dem gleichen Verteilschlüssel zugewiesen wie bisher. Das hat Sachsen-Anhalts neuer Bildungsminister Jan Riedel (CDU) am Mittwoch in Magdeburg angekündigt. Er nimmt damit Kürzungen zurück, mit denen seine am Sonntag entlassene Vorgängerin Eva Feußner (CDU) einen Proteststurm in den Schulen entfacht hatte.