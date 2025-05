HALLE/MZ. - Immerhin personaltechnisch haben die Hallenser die Nase vorn. Während die Oper Leipzig jetzt also ein zweites Verfahren starten muss, um einen Intendanten zu finden („keine geeignete Persönlichkeit“), konnten die Bühnen Halle (TOOH) bei einer Spitzenpersonalie am Freitagnachmittag Vollzug melden. Zum 1. Juli tritt der Theaterfachmann, Ex-Intendant und Wirtschaftswissenschaftler Klaus Doerr als Geschäftsführer der TOOH an, mithin als Manager des größten Kulturbetriebes in Sachsen-Anhalt: mehr als 460 Mitarbeiter.

