Seit 75 Jahren wird in Aschersleben Polizeinachwuchs ausgebildet. Das und noch mehr rund um die Polizeiarbeit steht im Mittelpunkt der neuen Sonderausstellung im Museum.

Geschichte und Geschichten rund um die Polizeiarbeit im Ascherslebener Museum

Gemeinsam mit Museumsleiterin Trisha Cisielskie eröffnet Steffen Claus die Ausstellung im Ascherslebener Museum in historischer Uniform.

Aschersleben/MZ - Max staunt: „Boah, ist die schwer“, stöhnt der Zwölfjährige. Er probiert eine Schlagschutzweste aus, die Polizisten tragen, wenn sie zum Beispiel bei Demos oder Fußballspielen im Einsatz sind. Gemeinsam mit Bein- und Armschutz wiegt die gesamte Ausrüstung, mit der sich die Beamten oft rennend bewegen, 15 Kilo. Der Helm kommt noch dazu. Schauen, staunen, lesen und ausprobieren – all das ist möglich beim Besuch der neuen Sonderausstellung „110 – Polizeigeschichte(n) in und aus Aschersleben“, die am Sonnabend im Museum Aschersleben eröffnet worden ist.