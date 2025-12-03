weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Astrid Hornischer eröffnet in Teuchern ein neues Frisörgeschäft. Was sie den Kunden bietet und welche Trends sie kommen und demnächst wieder gehen sieht.

Von Meike Ruppe-Schmidt 03.12.2025, 10:35
Astrid Hornischer eröffnet am Samstag ihren neues Salon in der Teucherner Bahnstraße. Bereits im Oktober entstand dieses Foto, als die Maler- und Fußbodenarbeiten durch Veit Schönefeld von Malerbetrieb Heinrich Schmid aus Schönburg stattfanden.
Astrid Hornischer eröffnet am Samstag ihren neues Salon in der Teucherner Bahnstraße. Bereits im Oktober entstand dieses Foto, als die Maler- und Fußbodenarbeiten durch Veit Schönefeld von Malerbetrieb Heinrich Schmid aus Schönburg stattfanden.

Teuchern - Wenn Teuchern am kommenden Samstag mit seinem Weihnachtsmarkt im festlichen Glanz erstrahlt, dann gibt es für Astrid Hornischer einen doppelten Grund zum Feiern. Denn pünktlich am Nikolaustag eröffnet sie um 9 Uhr ihren neuen Frisörsalon „Haarinspiration 48" in der Teucherner Bahnstraße.