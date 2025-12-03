Astrid Hornischer eröffnet in Teuchern ein neues Frisörgeschäft. Was sie den Kunden bietet und welche Trends sie kommen und demnächst wieder gehen sieht.

Neueröffnung in Teuchern - was Astrid Hornischer in ihrem Frisörsalon bietet

Astrid Hornischer eröffnet am Samstag ihren neues Salon in der Teucherner Bahnstraße. Bereits im Oktober entstand dieses Foto, als die Maler- und Fußbodenarbeiten durch Veit Schönefeld von Malerbetrieb Heinrich Schmid aus Schönburg stattfanden.

Teuchern - Wenn Teuchern am kommenden Samstag mit seinem Weihnachtsmarkt im festlichen Glanz erstrahlt, dann gibt es für Astrid Hornischer einen doppelten Grund zum Feiern. Denn pünktlich am Nikolaustag eröffnet sie um 9 Uhr ihren neuen Frisörsalon „Haarinspiration 48" in der Teucherner Bahnstraße.