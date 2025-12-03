Pünktlich zum Nikolaus Neueröffnung in Teuchern - was Astrid Hornischer in ihrem Frisörsalon bietet
Astrid Hornischer eröffnet in Teuchern ein neues Frisörgeschäft. Was sie den Kunden bietet und welche Trends sie kommen und demnächst wieder gehen sieht.
03.12.2025, 10:35
Teuchern - Wenn Teuchern am kommenden Samstag mit seinem Weihnachtsmarkt im festlichen Glanz erstrahlt, dann gibt es für Astrid Hornischer einen doppelten Grund zum Feiern. Denn pünktlich am Nikolaustag eröffnet sie um 9 Uhr ihren neuen Frisörsalon „Haarinspiration 48" in der Teucherner Bahnstraße.