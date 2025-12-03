Erneut Vandalismus in Hettstedt Stadtwerke Hettstedt erwägen Stilllegung einer ihrer E-Ladesäulen
Die mutwillige Zerstörung der Ladesäule in der Schillerstraße in Hettstedt verursacht hohe Reparaturkosten. Nach mehreren Vorfällen prüfen die Stadtwerke, ob sich der Betrieb aller Ladesäulen noch lohnt.
03.12.2025, 10:00
Hettstedt/MZ - Es ist gerade mal zwei Wochen her, als die Hettstedter Stadtwerke eine von ihr betriebene E-Schnellladestation auf dem Parkplatz Mühlgartenstraße massiv beschädigt vorfanden. Unbekannte hatten eines der Kabel durchtrennt und entwendet. Am frühen Morgen des 27. November schlug erneut jemand zu.