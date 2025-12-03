Die mutwillige Zerstörung der Ladesäule in der Schillerstraße in Hettstedt verursacht hohe Reparaturkosten. Nach mehreren Vorfällen prüfen die Stadtwerke, ob sich der Betrieb aller Ladesäulen noch lohnt.

Das komplette Display wurde an dieser Ladesäule in der Schillerstraße abgerissen.

Hettstedt/MZ - Es ist gerade mal zwei Wochen her, als die Hettstedter Stadtwerke eine von ihr betriebene E-Schnellladestation auf dem Parkplatz Mühlgartenstraße massiv beschädigt vorfanden. Unbekannte hatten eines der Kabel durchtrennt und entwendet. Am frühen Morgen des 27. November schlug erneut jemand zu.