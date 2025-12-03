Karin Peetz ist die Chefin der Jessener Gaststätte „Bergschlösschen“. Trotz aller Gerüchte geht zum Jahresende hier nicht das Licht aus. Warum der 27. Dezember ein besonderer Tag ist.

Karin Peetz führt seit über 30 Jahren das „Bergschlösschen“ in Jessen. Für die Advents- und Weihnachtszeit haben sich viele Gäste angemeldet.

Jessen/MZ. - Eins ist sicher: Die Advents- und Weihnachtszeit wird für das Team arbeitsreich. Das weiß Karin Peetz, Wirtin des „Bergschlösschens“ in Jessen, aus jahrelanger Erfahrung. Und ein Blick in ihren großen, dicken Kalender mit den Reservierungen und Bestellungen belegt das. „Weihnachten ist alles ausgebucht“, sagt sie. Und auch Silvester ist das Haus voll. Einige Reservierungen sind schon fast ein Jahr alt. Als Gäste nach dem Weihnachtsessen 2024 das „Bergschlösschen“ verließen, bestellten sie bereits fürs Fest im folgenden Jahr.