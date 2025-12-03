Defizit-Schock in Quedlinburg: Der Stadt fehlen aktuell im Haushalt 2026 sieben Millionen Euro. Was der Grund dafür ist und wie sich die Personalkosten verändern werden.

Millionen-Loch im Haushalt der Stadt Quedlinburg: Das ist der Grund

Es fehlt an Geld: Im Haushaltsentwurf der Stadt Quedlinburg für das Jahr 2026 gibt es ein Millionen-Defizit.

Quedlinburg/MZ. - Die Stadt Quedlinburg wird mit einem großen Defizit in die Beratung ihres Haushaltsentwurfs für das Jahr 2026 starten: Zwischen den erwarteten Einnahmen und den aktuell geplanten laufenden Ausgaben klafft eine Lücke von mehr als sieben Millionen Euro. Er gehe davon aus, dass das Defizit in den Beratungen und Detailabstimmungen noch deutlich verringert werden könne, sagte Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU).