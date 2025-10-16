Die Polizei Halle hat den Besitzer eines sichergestellten Fahrrades bisher nicht ermitteln können und bittet daher um Mithilfe auf der Suche nach dem Eigentümer.

Polizei sucht Eigentümer: Wem gehört dieses Fahrrad? (Fotos im Text)

Die Polizei in Halle sucht den Eigentümer eines Fahrrades.

Halle (Saale). – Bereits am 26. Juni 2025 hat die Polizei im Rahmen einer Kontrolle am Riebeckplatz in Halle ein graues Fahrrad der Marke Ghost Gravel Bike sichergestellt, teilt die Polizei mit.

Der 19-Jährige, der mit dem Fahrrad unterwegs war, habe keinen Eigentumsnachweis vorlegen können. Nach der Sicherstellung des Rades habe die Polizei den Eigentümer nicht ermitteln können.

Der Eigentümer dieses Fahrrades aus Halle wird gesucht. (Foto: Polizei)

Detailaufnahme von dem Fahrrad, das in Halle sichergestellt wurde (Foto: Polizei)

Wer erkennt dieses Fahrrad und/oder kann Angaben zu dem Eigentümer machen? Hinweise nimmt die Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegen.