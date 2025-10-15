Daniel Zwick tritt erneut zur Bürgermeisterwahl in Petersberg an. Der 45-Jährige will die Verwaltung handlungsfähig machen – und hat klare Pläne, wie er die Gemeinde verändern will.

Daniel Zwick will als Bürgermeister Petersberg aus der Lähmung führen

Bürgermeisterkandidat Daniel Zwick lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Sylbitz. Als Bürgermeister will er die gesamte Gemeinde voranbringen.

Sylbitz/Petersberg/MZ. - Rund 38 Prozent aller Stimmen erhielt Daniel Zwick in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt der Gemeinde Petersberg vor knapp fünf Jahren. Den Sieg holte damals jedoch Ronny Krimm, dessen Amtszeit nun vorläufig endet. Die Position des Bürgermeisters wird neu besetzt – einen zweiten Wahlgang wird es diesmal jedoch nicht geben: Am Sonntag entscheiden die Bürgerinnen und Bürger direkt zwischen zwei Kandidaten.