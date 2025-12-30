Die Wendische Straße in Zeitz veränderte ihr Gesicht vor 100 Jahren grundlegend, sowohl baulich, als auch als lebendige Geschäftsstraße. Wo besonders markant gebaut wurde.

1971 gab es in der Wendischen Straße noch das Spielwarengeschäft Kölbe neben der Kreissparkasse. Bald darauf zog der „Flacon“ der HO ein.

Zeitz/MZ. - Vor genau einem Jahrhundert vollzog die Wendische Straße in Zeitz an ihren Eingängen einen beachtlichen Wandel ihres Gesichts. Einen markanten Startpunkt der baulichen Veränderungen setzten 1925 der Drogist Walter Finkgräfe und seine zwei Grundstücksnachbarn Kölbel und Weißer. Finkgräfe ließ das alte, durchaus romantisch wirkende Haus Roßmarkt 12 abreißen und durch einen geschmackvollen Neubau ersetzen.