Wittenberg/MZ. - Das Weihnachtsbaby im Evangelischen Krankenhaus Paul Gerhardt Stift durfte in diesem Jahr eine Kollegin der Klinik in den Arm nehmen: Kathrin Lange, Mitarbeiterin im Funktionsdienst der Klinik, freut sich über ihr „Christkind“ Cleo. „Eigentlich war der 27. Dezember der errechnete Geburtstermin – doch die junge Dame hatte es wohl eilig und wollte unbedingt als Christkind zur Welt kommen“, schmunzelt Kathrin Lange.

An Schlaf war in der Nacht vom 23. zum 24. Dezember nicht zu denken, berichtet das Krankenhaus: um 4.14 Uhr erblickte das kleine Mädchen das Licht der Welt. Für die Mitarbeiterin im Paul Gerhardt Stift und ihren Mann Jan ist es das zweite Mädchen: „Unsere siebenjährige Tochter freut sich sehr über ihre kleine Schwester“, berichtet die 35-Jährige. „Die Bescherung unter dem heimischen Weihnachtsbaum in unserem Heimatort Dabrun habe ich dann über Facetime miterlebt“, berichtet die junge Mutter.

Die Familie habe sie und die kleine Cleo selbstverständlich aber auch an jedem Tag besucht. Inzwischen ist die Familie wieder zusammen – seit dem Wochenende sind Kathrin Lange und ihre jüngste Tochter daheim. Das Paul-Gerhardt-Stift wünscht der jungen Familie alles Gute und einen ruhigen Start in das Neue Jahr. Außer Cleo kam an den Weihachtsfeiertagen noch ein kleiner Junge zur Welt – er wurde am 26. Dezember geboren. Nun sind im Kreißsaal alle gespannt, ob es zum Jahreswechsel ein Neujahrsbaby geben wird, heißt es vom Krankenhaus.