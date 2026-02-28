21 Paraden von Philip Ambrosius standen am Samstagabend in der Statistik. Zu einem Heimsieg gegen die Eulen Ludwigshafen reichte das nicht.

DRHV gehen die Kräfte aus - Radic-Team kassiert gegen Ludwigshafen dritte Niederlage in Folge

Dessau-Roßlau/MZ/SBR. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat am Samstagabend zum Abschluss einer kräftezehrenden englischen Woche sein Heimspiel gegen die Eulen Ludwigshafen mit 27:30 verloren. Es ist die dritte Niederlage in Folge. Mittlerweile hat das Team nur eines der letzten acht Spiele gewonnen. Die gute Ausgangsposition der Hinrunde ist verspielt.

Gegen Ludwigshafen lag der Mini-Kader - es fehlten Kapitän Luka Baumgart, Tim Hertzfeld, Yannick Danneberg und Niklas Döbbel - zur Halbzeit mit 12:14 zurück. Schon da hatten vor allem der Rückraum eine katastrophale Wurfquote.

Dessau-Roßlauer HV war kämpferisch nichts vorzuwerfen, man versagte aber in Sachen Chancenverwertung

In der zweiten Halbzeit war der Mannschaft von Trainer Vanja Radic kämpferisch nichts vorzuwerfen, mehrfach gelang der Ausgleich, hatte man Chancen, das Spiel zu drehen, doch vor allem in der völlig konfusen Schlussphase versagte man in Sachen Chancenverwertung, vergab zwei Siebenmeter und mehrere völlig freie Würfe von Außen.

Am Ende reichten überragende 21 (!) Paraden von Philip Ambrosius nicht, um einen oder zwei Punkte mitzunehmen. Vor allem Tim Hertzfeld wurde vermisst: In der zweiten Halbzeit musste Julius Drachau am Kreis aushelfen, um Valentin Neagu eine Verschnaufpause zu ermöglichen.

Am Freitag hatten der Dessau-Roßlauer HV und der SC DHfK Leipzig bekannt gegeben, dass Hertzfeld seinen Trainingsschwerpunkt nach Leipzig verlegt. Der Kreisläufer wird am Sonntag, 1. März, die Leipziger gegen den Bergischen HC verstärken.