Eigentlich sollte Tim Hertzfeld erst im Sommer zur DHfK nach Leipzig wechseln. Doch dort gibt es einen Engpass.

Dessau/Leipzig/MZ. - Beim Auswärtsspiel des Dessau-Roßlauer HV am Mittwoch bei der HSG Nordhorn-Lingen hatte Kreisläufer Tim Hertzfeld kurzfristig gefehlt. Nun gibt es eine Erklärung dafür: Hertzfeld hat nach Angaben von Erstligist DHfK Leipziger „seinen Trainingsschwerpunkt nach Leipzig verlegt“.

Der 21-Jährige hatte seit Herbst des vergangenen Jahres ein Zweitspielrecht für den im Abstiegskampf steckenden Erstligisten, der am Sonntag, 1. März, ein vorentscheidendes Heimspiel gegen den Bergischen HC hat. Im Herbst hatte Hertzfeld schon einmal ausgeholfen - und sich so einen Vertrag ab Sommer 2026 bei der DHfK Leipzig erspielt und erkämpft. Ob Hertzfeld dann ein Erstliga-Kreisläufer sein wird, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Und er kann dabei mithelfen.

Denn Hertzfeld wird schon früher gebraucht: Der Leipziger Kreisläufer Luka Rogan hat sich verletzt, sodass Hertzfeld erneut aushelfen muss. In den nächsten Wochen wird der 21-Jährige „primär“ (DHfK Leipzig) für den Bundesligisten aus der Messestadt auf Torejagd gehen.

Sebastian Glock, Manager des Dessau-Roßlauer HV, sowie Cheftrainer Vanja Radić kommen damit der Bitte der Sachsen nach. Karsten Günther, Manager des SC DHfK Leipzig, war eigens in der Bauhausstadt, um die Details persönlich zu klären.