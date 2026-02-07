Einen Tag vor dem Rückrundenstart gegen den VfL Lübeck-Schwartau hat der Dessau-Roßlauer HV einen Abschied bekannt gegeben. Warum man stolz auf diesen Transfer ist.

Dessau-Roßlau/MZ. - Es ist keine große Überraschung mehr. Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV verliert seinen nächsten Kreisläufer: Ein Jahr nach dem Abschied von Tillman Leu nach Eisenach wird Tim Hertzfeld den Verein nach der Saison 2025/26 in Richtung DHfK Leipzig verlassen. Das hat der Verein einen Tag vor dem Rückrundenstart gegen den VfL Lübeck-Schwartau bekannt gegeben. Ob Hertzfeld auch zu einem Erstligisten wechselt, das muss sich zeigen. Leipzig steckt im Abstiegskampf der ersten Liga.

Hertzfeld trägt seit 2023 das Trikot des Dessau-Roßlauer HVund hat seitdem eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Die Leipziger hatten den 21-Jährigen bereits im September kurzfristig per Zweitspielrecht verpflichtet, nachdem sich beide etatmäßigen Kreisläufer der Sachsen verletzt hatten. In seinen Einsätzen für die Messestädter überzeugte Hertzfeld. In sieben Einsätzen erzielte er zwölf Tore, hinzu kommen weitere 22 Treffer in bislang zwölf Partien der zweiten iga.

Tim Hertzfeld verlässt den Dessau-Roßlauer HV „nach drei intensiven und lehrreichen Jahren“

„Nach drei sehr intensiven und lehrreichen Jahren habe ich mich dazu entschieden, zum Saisonende einen neuen Schritt zu gehen“, sagte Hertzfeld in einer Pressemitteilung des Vereins. „Ich bin dem gesamten Verein und den Fans sehr dankbar für die gemeinsame Zeit. Sowohl sportlich als auch persönlich konnte ich mich hier weiterentwickeln. Bis es im Sommer so weit ist, wollen wir gemeinsam die Saison weiterhin erfolgreich gestalten. Für die Zukunft wünsche ich dem Team und dem Verein nur das Beste.“

„Mit dem Wechsel von Tim Hertzfeld zum SC DHfK Leipzig zeigt sich einmal mehr, dass Spieler über den DRHV den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen können und sich für die Handball-Bundesliga empfehlen“, sagte Cheftrainer Vanja Radic. „Tim hat sich diesen Schritt durch harte Arbeit und eine kontinuierliche Weiterentwicklung absolut verdient. Er ist ein Kreisläufer, der sowohl in der Offensive als auch in der Defensive wichtige Akzente setzt und in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht hat. Leipzig steckt aktuell zwar im Abstiegskampf, ist aber keineswegs chancenlos die Liga zu halten. Wir sind stolz, Tim auf seinem Weg begleitet zu haben.“