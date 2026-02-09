Antholz - Zwei Tage nach Bronze mit der deutschen Mixed-Staffel bekommt Biathlet Philipp Nawrath (32) bei den Olympischen Winterspielen in Italien gleich die nächste Medaillenchance. Im Gegensatz zu Justus Strelow (29) startet Nawrath am Dienstag (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) gemeinsam mit Philipp Horn (31), David Zobel (29) und Lucas Fratzscher (31) in Antholz auch im schweren Einzel über 20 Kilometer. Während Horn, Zobel und Fratzscher jeweils ihre Olympia-Debüts geben, war zunächst nicht bekannt, warum der Sachse Strelow nicht eingesetzt wird.

Nach dem überraschenden Bronze-Coup mit fehlerfreien Schießleistungen von Nawrath und Strelow am Sonntag gehören die Deutschen im Klassiker auf 1.600 Metern Höhe maximal zum erweiterten Favoritenkreis. Die aussichtsreichsten Anwärter auf Medaillen sind der französische Gesamtweltcupführende Eric Perrot, der Italiener Tommaso Giacomel und der Norweger Johan-Olav Botn.

„Es ist eher ein Rennen, das über den Schießstand entschieden wird. Ich hoffe, dass wir uns gut darauf einstellen im Team“, sagte Nawrath, der bei einer Pressekonferenz im Deutschen Haus per Video zugeschaltet wurde. „Ich hoffe, dass ich das ganz gut hinbekomme.“ Seine guten Schießleistungen in der Mixed-Staffel geben dabei Auftrieb: „Ich bin sehr motiviert und freue mich schon auf morgen.“