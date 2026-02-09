weather wolkig
  4. Nach der neunten BBL-Niederlage in Folge: Verlässt Ex-NBA-Profi Andrew Harrison den Syntainics MBC schon wieder?

Trotz eindeutiger Leistungssteigerung muss sich der MBC auch im Ostduell in Chemnitz geschlagen geben. Auffällig: Nachverpflichtung Harrison spielt keine Sekunde.

Von Daniel George 09.02.2026, 10:48
Andrew Harrison (l.) kam in Chemnitz keine Sekunde zum Einsatz. (Foto: Imago/Huebner)

Chemnitz/MZ. - Eine Serie, das war vorab klar, würde enden. Chemnitz hatte vor dem Duell mit Weißenfels fünfmal in Folge verloren. Der Syntainics MBC hatte acht Niederlagen am Stück angesammelt. Zwei Ost-Klubs der Basketball-Bundesliga (BBL) im Krisen-Modus! Beiden durften am Samstagabend lange auf das Ende der Pleiten-Serie hoffen – doch am Ende waren es einzig die Niners Chemnitz, die jubelten.