Trotz eindeutiger Leistungssteigerung muss sich der MBC auch im Ostduell in Chemnitz geschlagen geben. Auffällig: Nachverpflichtung Harrison spielt keine Sekunde.

Andrew Harrison (l.) kam in Chemnitz keine Sekunde zum Einsatz.

Chemnitz/MZ. - Eine Serie, das war vorab klar, würde enden. Chemnitz hatte vor dem Duell mit Weißenfels fünfmal in Folge verloren. Der Syntainics MBC hatte acht Niederlagen am Stück angesammelt. Zwei Ost-Klubs der Basketball-Bundesliga (BBL) im Krisen-Modus! Beiden durften am Samstagabend lange auf das Ende der Pleiten-Serie hoffen – doch am Ende waren es einzig die Niners Chemnitz, die jubelten.