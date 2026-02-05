Eil
Syntainics MBC ´MZ kennt die Hintergründ: Darum war Silvano Poropat nach dem Sieg in der ENBL sauer
Der Syntainics MBC tut sich auch in der ENBL schwer. Interimstrainer Silvano Poropat reagiert nach einer Interviewfrage gereizt. Die MZ kennt den Hintergrund.
Aktualisiert: 05.02.2026, 18:39
Weißenfels/MZ - Nein, so ganz ohne Störgeräusche läuft beim Syntainics MBC in jüngster Zeit fast gar nichts ab. Den 98:89-Erfolg in der European North Basketball League (ENBL) gegen Kapfenberg durfte Weißenfels am Dienstagabend als Arbeitssieg verbuchen. Es war das erste gewonnene Spiel unter Cheftrainer Silvano Poropat. Doch im Anschluss war der Kroate offenbar alles andere als glücklich.