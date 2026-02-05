weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. MBC
    4. >

  4. Syntainics MBC: Darum war Silvano Poropat nach dem Sieg in der ENBL sauer

Eil
Amtliche Unwetterwarnungen in Sachsen-Anhalt: Massive Glättegefahr durch gefrierenden Regen
Amtliche Unwetterwarnungen in Sachsen-Anhalt: Massive Glättegefahr durch gefrierenden Regen

Syntainics MBC ´MZ kennt die Hintergründ: Darum war Silvano Poropat nach dem Sieg in der ENBL sauer

Der Syntainics MBC tut sich auch in der ENBL schwer. Interimstrainer Silvano Poropat reagiert nach einer Interviewfrage gereizt. Die MZ kennt den Hintergrund.

Von Daniel George Aktualisiert: 05.02.2026, 18:39
Silvano Poropat soll den MBC als Interimstrainer aus der Krise führen.
Silvano Poropat soll den MBC als Interimstrainer aus der Krise führen. (Foto: Objektfoto)

Weißenfels/MZ - Nein, so ganz ohne Störgeräusche läuft beim Syntainics MBC in jüngster Zeit fast gar nichts ab. Den 98:89-Erfolg in der European North Basketball League (ENBL) gegen Kapfenberg durfte Weißenfels am Dienstagabend als Arbeitssieg verbuchen. Es war das erste gewonnene Spiel unter Cheftrainer Silvano Poropat. Doch im Anschluss war der Kroate offenbar alles andere als glücklich.