Erst der Rauswurf von John Bryant, dann der Rücktritt von Marco Ramondino, nun auch noch die Trennung von Konstantin Krause. Was ist das los beim MBC?

Warum musste Konstantin Krause beim Syntaincis MBC nach 13 Tagen gehen?

So geht es in Weißenfels weiter

Konstantin Krause blieb nur 13 Tage lang Geschäftsführer des Syntainics MBC.

Weißenfels/MZ - Martin Geissler weiß natürlich, dass diese Frage kommen muss. Aber er hat seinen Humor nicht verloren. „Wie es mir geht? Es ging mir schon besser“, sagt der Geschäftsführer des Syntainics MBC, dessen Abschied nach 22 Jahren im Verein sich immer weiter nach hinten verschiebt.