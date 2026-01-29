Zuerst erteilt Serena Williams den Spekulationen um eine Rückkehr auf den Tennisplatz eine klare Absage. Jetzt macht sie die Tür dafür doch auf.

Berlin - Sport-Ikone Serena Williams hat Spekulationen über ihr mögliches Comeback im Profitennis befeuert. Die Frage nach einer Rückkehr beantwortete die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin bei einem Auftritt in der „Today Show“ ausweichend. „Ich habe einfach Spaß und genieße mein Leben“, sagte die 44-Jährige: „Das ist kein Ja oder Nein. Ich weiß es nicht. Ich werde sehen, was passiert.“

Zuletzt war bekanntgeworden, dass die US-Amerikanerin die zuständige International Tennis Integrity Agency (ITIA) darüber informiert hat, dass sie wieder in den internationalen Dopingkontrollpool aufgenommen werden möchte. Entsprechende Medienberichte hatte Adrian Bassett, ein Sprecher der ITIA, dem Portal „The Athletic“ bestätigt.

Williams hatte sich danach aber schnell zu Wort gemeldet und den Gerüchten eine Absage erteilt. „Oh mein Gott, Leute, ich komme NICHT zurück. Dieses Lauffeuer ist verrückt“, schrieb sie auf der Plattform X.

Start bei US Open 2026?

„The Athletic“ hatte spekuliert, dass eine Rückkehr von Williams für den Mixed-Wettbewerb bei den US Open in New York Ende August die wahrscheinlichste Option sei. Bei dem zweitägigen Wettbewerb werden Wildcards verteilt.

Ein Comeback von Williams bei einem offiziellen Turnier ist theoretisch erst nach sechs Monaten im Testpool möglich. Serena Williams hatte sich bei den US Open 2022 von der großen Tennis-Bühne verabschiedet, knapp ein Jahr später bekam sie ihr zweites Kind.

Die US-Amerikanerin war im vergangenen Sommer nach rund 16 Monaten Turnier-Pause auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Nach Starts in Washington und Cincinnati hatte sie bei den US Open für Aufsehen gesorgt, war aber trotz einer beeindruckenden Leistung in Runde eins ausgeschieden.

Sabalenka würde sich über Rückkehr freuen

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka würde sich über eine Rückkehr der Amerikanerin freuen. „Das wäre großartig“, sagte Sabalenka in Melbourne, wo sie bei den Australian Open im Endspiel steht. „Es ist ihre Entscheidung. Sie soll das tun, was sie glücklich macht. Es wäre spaßig, sie wieder auf der Tour zu haben. Sie hat die Persönlichkeit und sie ist eins lustige. Es wäre cool.“