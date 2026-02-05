In der zweiten Liga läuft es nicht rund für Leicester City. Nun muss der englische Club einen weiteren Rückschlag verkraften und rutscht gefährlich nah an die Abstiegsplätze.

London - Dem englischen Fußball-Zweitligisten Leicester City werden in der laufenden Saison sechs Punkte abgezogen, weil der Club in der Saison 2023/24 gegen die geltenden Finanzregeln verstoßen haben soll. Das teilte die zuständige English Football League mit.

Damit rutscht Leicester in der zweitklassigen Championship vom 17. auf den 20. Tabellenplatz. Nur die bessere Tordifferenz trennt den Club, der im letzten Sommer aus der Premier League abgestiegen war, von der Abstiegszone.

Gemäß den Profitabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln dürfen Premier-League-Vereine über einen Zeitraum von drei Jahren nicht mehr als umgerechnet rund 120 Millionen Euro Verlust machen. Für jede Saison in einer niedrigeren Liga wird dieser Betrag um rund 25 Millionen Euro reduziert.

Eine unabhängige Kommission war zum Ergebnis gekommen, dass Leicester in der Saison 2023/24, die mit dem Aufstieg in die Premier League endete, den Betrag um rund 22 Millionen Euro überschritten hatte.