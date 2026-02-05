Oliver Baumann könnte die Nummer eins bei der WM im deutschen Tor sein. Das Verletzungspech von Marc-André ter Stegen bewegt aber auch ihn.

Sinsheim - Auch Konkurrent Oliver Baumann wünscht dem erneut verletzten deutschen Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen eine schnelle Genesung. „Ich fühle extrem mit“, sagte der 35 Jahre alte Keeper der TSG 1899 Hoffenheim in einem Interview RTL/ntv. „Ich habe ihm geschrieben. Das gehört sich einfach. Das wünscht man keinem. Ich drücke ihm die Daumen, dass er schnell wieder fit wird.“

Ter Stegen muss sich an diesem Freitag einer Operation unterziehen. In seinem zweiten Spiel für den FC Girona hatte sich der vom FC Barcelona bis zum Saisonende verliehene Deutsche eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Ter Stegen fällt mehrere Monate aus. Die Chancen auf eine WM-Teilnahme im Sommer dürften für den 33-Jährigen mittlerweile wohl sehr gering sein. Ende März stehen bereits die nächsten Testspiele der DFB-Auswahl an.

Baumann: Egos sind zweitrangig

Baumann ist nun nicht mehr nur Platzhalter für die virtuelle deutsche Nummer 1. „Ich bin einfach stolz darauf, Teil davon zu sein. Für mich persönlich, das ist das Interessante: Ich kriege das nur von außen mit“, sagte er zu seiner Rolle in der DFB-Auswahl: „Der Eine kommt und sagt: 'Nummer Eins? Ja'. Der Andere kommt und sagt: 'Nummer Eins? Vielleicht.' Das interessiert mich aktuell wirklich gar nicht. Ich bin stolz darauf, vermutlich mitfahren zu dürfen.“

Die Nationalmannschaft sei so etwas Großes, wo Egos zweitrangig seien.

„Wir sollten allen Beteiligten den Respekt zeigen und das Thema mit Respekt behandeln“, forderte Baumann.

Duell mit Neuer am Sonntag in München

Die Vorfreude auf die WM sei aber extrem groß. „Jetzt das größte Turnier überhaupt und dort hoffentlich dabei zu sein, das ist ein Riesentraum“, sagte Baumann vor dem Spitzenspiel in der Bundesliga am kommenden Sonntag in München gegen den FC Bayern.

Dabei wird es auch zum Torhüter-Duell mit dem Weltmeister von 2014 und ehemaligen Nationalkeeper Manuel Neuer kommen. Der 39-Jährige spielte 124 Mal für Deutschland. Sein Name fällt erst recht nach dem erneuten Verletzungspech von ter Stegen auch immer wieder im Zusammenhang mit der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. Neuer war im Anschluss an die Heim-EM vor zwei Jahren aus der Nationalmannschaft zurückgetreten.