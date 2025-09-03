Die DHfK in Leipzig hat ein Kreisläufer-Problem. Helfen soll ein junger Dessau-Roßlauer.

Hertzfeld vor Erstliga-Premiere - DRHV-Kreisläufer erhält Zweitspielrecht für die DHfK in Leipzig

Tim Hertzfeld hat ein Zweitspielrecht für die DHfK Leipzig erhalten.

Dessau/Leipzig/MZ. - Kreisläufer Tim Hertzfeld steht vor seiner Premiere in der ersten Bundesliga. Der 21-jähriger Spieler des Handball-Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV hat kurzfristig ein Zweitspielrecht für Bundesligist SC DHfK Leipzig erhalten. Hertzfeld war 2023 aus Magdeburg zum DRHV gewechselt.

Die Leipziger reagieren damit auf den verletzungsbedingten Ausfall von Luka Rogan, der sich im Saisonauftaktspiel in Eisenach schwer an der Schulter verletzt hat. Mit Moritz Preuß ist auch der zweite Leipziger Kreisläufer angeschlagen.

Tim Hertzfeld soll sein Debüt im DHfK-Trikot schon am Donnerstag gegen Lemgo feiern

Bereits am Donnerstag, 4. September, 19 Uhr, wird Hertzfeld sein Debüt im grün-weißen Trikot feiern, wenn die Leipziger den TBV Lemgo Lippe in der heimischen Quarterback Immobilien Arena empfangen.

„Für Hertzfeld eröffnet sich damit die große Chance, wertvolle Bundesligaerfahrung zu sammeln – ohne dass die Biber auf ihren Kreisläufer verzichten müssen“, erklärte der Dessau-Roßlauer HV in einer Pressemitteilung. Schon am Samstag soll Hertzfeld zurück ins DRHV-Trikot kehren. 18 Uhr wird dann Erstliga-Absteiger VfL Potsdam zum Heimspielauftakt der neuen Saison in der Anhalt Arena erwartet.