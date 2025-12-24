Dennis Schröder und Isaiah Hartenstein müssen in der NBA Niederlagen einstecken. Während Hartenstein mit den Thunder Spitzenreiter bleibt, rangiert Schröder mit den Kings auf dem letzten Platz.

Sacramento - Im NBA-Spiel nach seinem Siegtreffer erlebte Dennis Schröder wieder das bislang gewohnte Bild in dieser Saison: Mit den Sacramento Kings verlor der deutsche Basketball-Nationalspieler die nächste Partie, mit 127:136 (58:75) zogen die Kings zuhause gegen die Detroit Pistons den Kürzeren. Durch die 23. Niederlage im 30. Saisonspiel bleibt das Team aus Kalifornien Letzter der Western Conference.

Schröder konnte gegen seinen letztjährigen Club, den er im Sommer Richtung Sacramento verlassen hatte, nicht an seine zuletzt starke Leistung anknüpfen. Der Spielmacher traf nur zwei seiner sieben Würfe aus dem Feld und beendete die Partie mit zehn Punkten. Die Kings lagen vor dem Schlussabschnitt bereits mit 18 Zählern Differenz zurück.

Hartenstein verliert bei Rückkehr aufs Parkett

Isaiah Hartenstein hat mit den Oklahoma City Thunder die nächste Niederlage kassiert. Nachdem der Titelverteidiger 24 seiner ersten 25 Saisonspiele gewonnen hatte, haben die Thunder drei ihrer vergangenen fünf Partien verloren. Mit 110:130 (60:58) zogen sie bei den San Antonio Spur den Kürzeren, weil sie im vierten Viertel 43 Punkte kassierten. Hartenstein kehrte von einer Wadenverletzung zurück und erzielte acht Punkte sowie zwölf Rebounds. Die Thunder bleiben mit 26 Siegen und vier Niederlagen auf dem Konto dennoch Spitzenreiter der Western Conference.

Auch für die Los Angeles Lakers läuft es derzeit nicht, die 108:132 (57:67)-Auswärtsniederlage bei den Phoenix Suns bedeutete die fünfte Niederlage aus den vergangenen neun Partien. Luka Doncic fehlte den Lakers auf Grund einer Prellung im linken Bein, LeBron James erzielte 23 Punkte. Maxi Kleber kam nur neun Minuten zum Einsatz und erzielte zwei Zähler. Ariel Hukporti musste sich mit den New York Knicks auswärts den Minnesota Timberwolves mit 104:115 (52:58) geschlagen geben, der Center kam auf zwei Punkte.