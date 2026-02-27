weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. 277 Millionen Euro teurer Neubau: Stadtrat segnet Riebeckplatz-Plan ab - Zukunftszentrum kann offiziell gebaut werden

Der hallesche Stadtrat hat am vergangenen Mittwoch weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit den entscheidenden letzten Beschluss zum Bau des Zukunftszentrums am Riebeckplatz gefasst.

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 27.02.2026, 17:25
Blick auf den Riebeckplatz in Halle. Hier soll bald das Zukunftszentrum gebaut werden.
Blick auf den Riebeckplatz in Halle. Hier soll bald das Zukunftszentrum gebaut werden. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Halle (Saale)/MZ. - Während am vergangenen Mittwochnachmittag auf dem Marktplatz Passanten einen Innenstadtbummel machten und sich möglicherweise an der schmucken Fassade des Stadthauses erfreuten, hat das Ratsplenum oben im Festsaal des denkmalgeschützten Gebäudes einen der wohl wichtigsten Beschlüsse der jüngeren Stadtgeschichte gefasst.