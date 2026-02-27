Ein Großeinsatz der Polizei hat am Freitagnachmittag am und im Ascherslebener Stadtpark für großes Aufsehen gesorgt. Was bisher bekannt ist.

Anruf bei der Polizei löst SEK-Einsatz am und im Ascherslebener Stadtpark aus

Die Einsatzkräfte des SEK bei der Absuche im Ascherslebener Stadtpark.

Aschersleben/MZ/fge/gln - Gut zwei Stunden dauerte ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz am Freitagnachmittag am und im Ascherslebener Stadtpark. Als über der Stadt der Polizeihubschrauber gegen 15 Uhr eintraf und permanent kreiste, waren die Eingänge des Parks bereits von bewaffneten Polizeikräften gesichert. Kein Rein- und kein Rauskommen.