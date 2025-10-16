weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Amtsärztin äußert sich zu Infektionsgeschehen: Erkältungswelle rollt: In Halle steigen zeitgleich die Coronazahlen

Amtsärztin äußert sich zu Infektionsgeschehen Erkältungswelle rollt: In Halle steigen zeitgleich die Coronazahlen

Welche Viren zirkulieren derzeit im halleschen Stadtgebiet. Die Amtsärztin klärt auf. Und eine Hausärztin erklärt, welche Falschinformationen zu Corona ihr noch begegnen.

Von Denny Kleindienst 16.10.2025, 08:00
Risikogruppen wird empfohlen, sich impfen zu lassen.
Risikogruppen wird empfohlen, sich impfen zu lassen. (Foto: Robert Michael/dpa)

Halle (Saale)/MZ - Ob in der Bahn oder bei Veranstaltungen: In Halle begegnet man derzeit vermehrt Menschen, die Mundschutz tragen. Amtsärztin Christine Gröger erklärt, dass derzeit „vor allem gewöhnliche Erkältungsviren und SARS-CoV-2 zirkulieren“. Die Coronainfektionen steigen aktuell also in Halle.