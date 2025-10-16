Welche Viren zirkulieren derzeit im halleschen Stadtgebiet. Die Amtsärztin klärt auf. Und eine Hausärztin erklärt, welche Falschinformationen zu Corona ihr noch begegnen.

Risikogruppen wird empfohlen, sich impfen zu lassen.

Halle (Saale)/MZ - Ob in der Bahn oder bei Veranstaltungen: In Halle begegnet man derzeit vermehrt Menschen, die Mundschutz tragen. Amtsärztin Christine Gröger erklärt, dass derzeit „vor allem gewöhnliche Erkältungsviren und SARS-CoV-2 zirkulieren“. Die Coronainfektionen steigen aktuell also in Halle.