Jetzt eröffnet „Rot Couture“ noch mal offiziell: Sieben Wochen nach dem Verkaufsstart feiert das Deutsche Rote Kreuz seinen Secondhand-Laden in Halle. Mit dabei: viele Helfer und OB Alexander Vogt, der sein Lieblingskleidungsstück verrät.

Was trägt OB Vogt am liebsten? Die Antwort gab’s bei Rot Couture

Halle (Saale)/MZ. - Zwischen Mänteln, Taschen, Tüchern und Schmuckstücken glitzert es in allen Farben. „Rot Couture“, der neue DRK-Laden in der Kleinen Klausstraße, ist längst kein Geheimtipp mehr, auch wenn die offizielle Eröffnung erst jetzt gefeiert wurde. Nach sieben Wochen im Betrieb kamen Freiwillige, Unterstützer, Stadtvertreter und Gäste zusammen, um den Secondhand-Laden ganz offiziell willkommen zu heißen.