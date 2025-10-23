Seit 25 Jahren zeichnet Willi Blöss Künstler-Biografien als Comics in kleinem Format. In der 46. Ausgabe geht es um Lyonel Feininger.

Halle/MZ - Mit Joseph Beuys fing alles an. „Irgendwie witzig“ sollte der vorgestellt werden, lautete der Auftrag eines Sammlers an ein Atelier in Aachen. Dort war auch der Zeichner Willi Blöss zugange. Er entwarf das Konzept für eine 24-seitige Comic-Biografie. „Joseph Beuys – Der lächelnde Schamane“ entstand aus der Idee. Blöss war selber so angetan, dass weitere fünf Titel als kleinformatige Serie erschienen, darunter die Biografien von Pablo Picasso und Andy Warhol. 2002 erschienen sie und sind seitdem fester Bestandteil von Museumsshops und Buchhandlungen. In einem Format, das in jede Tasche passt – DIN A6 – und mit solch komprimiertem Inhalt, lesbar in etwa 15 Minuten, dass auch Lesemuffel eine Chance aufs Durchhalten haben. Und das mit drei Euro bezahlbar ist.