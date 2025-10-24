Die Kriminalpolizei hat bei einer Razzia in Weißenfels eine Reihe hochwertiger Fahrräder sichergestellt. Auf der Suche nach den rechtmäßigen Besitzern wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung.

Polizei findet in Weißenfels teure Fahrräder: Wem gehören die Teile? (Fotos im Text)

Bei einer Razzia in Weißenfels sicherte die Kriminalpolizei eine Reihe hochwertiger Fahrräder und sucht nun nach den Besitzern.

Weißenfels. – Bereits am 17. September hat die Kriminalpolizei bei Durchsuchungen in Weißenfels eine Reihe hochwertiger Fahrräder gefunden. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Räder gestohlen seien.

Da die Ermittler bisher die rechtmäßigen Eigentümer der Fahrräder nicht finden konnten, wende man sich nun an die Öffentlichkeit.

Besitzer dieser Fahrräder aus Weißenfels werden gesucht

Wem gehört dieses Fahrrad? Foto: Polizeirevier Burgendlandkreis

Auch dieses Fahrrad wurde in Weißenfels sichergestellt. Foto: Polizeirevier Burgendlandkreis

Wer kann Angaben zu diesem Fahrrad machen? Foto: Polizeirevier Burgendlandkreis

Razzia in Weißenfels: Dieses Fahrrad wurde schon teilweise auseinandergebaut. Foto: Polizeirevier Burgendlandkreis

Wer ist der Besitzer dieses Fahrrads? Foto: Polizeirevier Burgendlandkreis

Die Polizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer sein Fahrrad auf den Fotos wiedererkennt oder Hinweise zur Herkunft der Räder geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03443/282293 beim Polizeirevier Burgenlandkreis zu melden.