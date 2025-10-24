Fahrraddiebstähle sind im Burgenlandkreis beinahe an der Tagesordnung. Nun ist die Polizei zwei mutmaßlichen Serientätern auf die Spur gekommen. Was zu den Ermittlungen bekannt ist.

In Weißenfels ist der Polizei wohl ein Schlag gegen Fahrrad-Seriendiebstähle gelungen (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Die Polizei im Burgenlandkreis ist zwei mutmaßlichen Fahrrad-Seriendieben auf die Spur gekommen. Bei Hausdurchsuchungen in Weißenfels sind mehrere teils hochwertige Fahrräder sichergestellt worden, deren Besitzer nun gesucht werden. Was zu dem Fall bekannt ist, lesen Sie hier.