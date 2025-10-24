weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Kriminalität im Burgenlandkreis: Polizei ermittelt gegen zwei mutmaßliche Fahrraddiebe aus Weißenfels

Kriminalität im Burgenlandkreis Polizei ermittelt gegen zwei mutmaßliche Fahrraddiebe aus Weißenfels

Fahrraddiebstähle sind im Burgenlandkreis beinahe an der Tagesordnung. Nun ist die Polizei zwei mutmaßlichen Serientätern auf die Spur gekommen. Was zu den Ermittlungen bekannt ist.

Von Michael Tempel 24.10.2025, 14:48
In Weißenfels ist der Polizei wohl ein Schlag gegen Fahrrad-Seriendiebstähle gelungen (Symbolfoto). Foto: Robert Michael/dpa

Weißenfels/MZ - Die Polizei im Burgenlandkreis ist zwei mutmaßlichen Fahrrad-Seriendieben auf die Spur gekommen. Bei Hausdurchsuchungen in Weißenfels sind mehrere teils hochwertige Fahrräder sichergestellt worden, deren Besitzer nun gesucht werden. Was zu dem Fall bekannt ist, lesen Sie hier.